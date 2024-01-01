مصدر في حماس: التوصل لاتفاق بات قريباً

غزة/سما/

قال مصدر في حركة حماس اليوم الأربعاء إن الفروق بين الرؤى خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، الجارية حاليا في القاهرة، "باتت بسيطة ومن السهل جسرها"، لافتاً إلى أن التوصل لاتفاق "بات قريباً في ظل الجهود التي يبذلها الوسطاء".

وأكد المصدر لـ"العربي الجديد" أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يزال يراوغ للتخلص من الضغوط الواقعة عليه". وأوضح أن "البنود التي تدور حولها الخلافات، تقلصت كثيراً وباتت تنحصر في رغبة نتنياهو بأن يكون الوقف الملزم لإطلاق النار في المرحلة الثانية بدلاً من نهاية المرحلة الأولى".

وأشار المصدر إلى أن "الجانب الإسرائيلي يتمسك أيضاً بأن يكون كل الأسرى المطلق سراحهم بالمرحلة الأولى، والمقدر عددهم بـ33، من الأحياء فقط دون الجثامين، وأن يكون الإفراج عن الجثامين في المرحلة الثالثة".



وشدد المصدر على أن حركة حماس "تتعامل بانفتاح كامل وإيجابي مع المفاوضات المنعقدة في القاهرة من أجل التوصل لاتفاق".

وجرت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من المفاوضات حول نص اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة، والذي أبلغت حركة حماس قطر ومصر موافقتها عليه مساء الاثنين الماضي. وينص مقترح الاتفاق على تنفيذ اتفاق من ثلاث مراحل، مدّة كل واحدة منها 42 يوماً.



ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مصدرين مصريين قولهما إنّ جميع الوفود الخمسة المشاركة بمحادثات وقف إطلاق النار في غزة تجاوبت أمس الثلاثاء بشكل إيجابي مع استئناف المفاوضات.



ورفضت إسرائيل يوم الاثنين الاقتراح المكوّن من ثلاث مراحل الذي وافقت عليه حركة حماس، بينما قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنّ حماس قدّمت اقتراحاً معدّلاً، وإن النص الجديد يشير إلى أن الفجوات المتبقية يمكن "سدّها تماماً".