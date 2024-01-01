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شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مناطق في غزة ورفح

الأربعاء 08 مايو 2024 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مناطق في غزة ورفح



غزة/سما/

استشهد عدد من مواطنين، وأصيب آخرون، إثر قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق في غزة ورفح.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد 13 مواطنا، وجرح آخرين، إثر قصف شنه الطيران الحربي صوب مجموعة من المواطنين بمحيط مسجد الأيبكي في حي الدرج شرق مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما استشهد عدد من المواطنين، وأصيب عدد آخر، إثر استهداف منزل يعود لعائلة راضي بالمخيم الجديد غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي رفح، استشهد شاب إثر قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق شرق المدينة جنوب قطاع غزة، واستهدف القصف أيضا مبنى البلدية وسطها، ودمر الطيران الحربي عدة مواقع في محيط المقبرة الشرقية ومحيط معبر رفح، ومنطقة حي السلام شرقها.

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