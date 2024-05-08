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مسؤول إسرائيلي: رد حماس يتجاوز الخطوط الحمراء

الأربعاء 08 مايو 2024 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: رد حماس يتجاوز الخطوط الحمراء



القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الأربعاء، إن الفريق الإسرائيلي المفاوض يواصل المحادثات مع الوسطاء في القاهرة، في محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بموجب اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أن المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس "يتجاوز الخطوط الحمراء الإسرائيلية".

وفي القاهرة، استؤنفت المفاوضات بحضور وفد إسرائيلي وممثلين لحركة حماس بالإضافة إلى وسطاء قطريين وأميركيين ومصريين، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية" المقرّبة من الاستخبارات المصرية؛ فيما تقول إسرائيل أن المقترح الذي وافقت عليه حماس "بعيد عن المطالب الإسرائيلية".

وشدد المسؤول، في إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، على أن المحادثات في القاهرة ستتواصل بالتوازي مع العملية العسكرية للاحتلال في رفح، جنوبي قطاع غزة، وقال إن "إسرائيل ستواصل خططها بشأن رفح بالتزامن مع المحادثات في القاهرة"، مشيرا إلى "فجوات كبيرة بين الطرفين في المفاوضات".

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