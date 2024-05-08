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قضاة محافظون يعلنون مقاطعة خريجي كلية القانون بجامعة كولومبيا

الأربعاء 08 مايو 2024 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قضاة محافظون يعلنون مقاطعة خريجي كلية القانون بجامعة كولومبيا



واشنطن/سما/

نشر موقع “أكسيوس” تقريرا أعده جاكوب نتسون، قال فيه إن 13 قاضيا فدراليا من المحافظين، عبروا في رسالة لرئيسة جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق، أنهم لن يوظفوا طلاب الجامعة المتخرجين من كلية القانون في محاكمهم.

وجاء الرفض نتيجة لما رأوا أنه معالجة الجامعة الفاشلة لتظاهرات الطلبة المؤيدين لفلسطين في حرمها.

وقال القضاة المحافظون وكلهم من المعينين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إنهم “فقدوا الثقة بجامعة كولومبيا كمؤسسة للتعليم العالي”.

وفي تحرك سابق ومماثل، أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدد من المدراء التنفيذيين مقاطعة مماثلة ضد طلاب جامعة هارفارد الذين وقّعوا عى رسالة مؤيدة لفلسطين، وقالوا فيها إن إسرائيل هي المسؤول الوحيد عن هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال القضاة في الرسالة التي أرسلت أيضا إلى عميدة كلية القانون جيليان ليستر، إن الجامعة “أصبحت حاضنة للتعصب” و”حرمت نفسها ميزة تثقيف قادة المستقبل لبلدنا”. ومن أجل استعادة “السمعة المميزة السابقة” قال القضاة إن على كولومبيا وضع تداعيات “خطيرة” ضد الطلاب والكلية ممن شاركوا في التظاهرات.

وقالوا إن على الكلية أن تظل “محايدة” في وقت تحمي حرية التعبير بحرم الجامعة، وزيادة “الآراء المتنوعة” في كل الجامعة.

ولم ترد الجامعة مباشرة للتعليق، إلا أن من بين القضاة الـ13 الموقعين على الرسالة، سبعة عملوا في تكساس، ومنهم القاضي ماتيو كيسمارك، قاضي منطقة شمال تكساس، والذي أوقف في عام 2023 الموافقة الأصلية على وكالة الدواء والغذاء لمنح حبوب الإجهاض.

وضم الموقعون على الرسالة قضاة من الدائرة الأمريكية في تكساس، ومنهم جيمس هو، من الدائرة الخامسة، وإلزابيث برانش من الدائرة 11، واللذين وقّعا على رسالة مقاطعة مماثلة لطلاب جامعتي ييل وستانفورد.

وبدأت جامعة كولومبيا بتعليق دراسة بعض الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات وهددت آخرين بالطرد، وقامت بالتحقيق مع أستاذين لتعليقات أصدراها ضد إسرائيل.

ويواجه الطلاب الذين اعتقلتهم الشرطة ولهم علاقة بالسيطرة على مبنى في الجامعة، اتهامات. وسواء أدينوا بهذه الاتهامات فالأمر متعلق بنظام نيويورك الجنائي.

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