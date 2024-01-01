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"القسام" تعلن عن خوض معارك ضارية شرق رفح

الأربعاء 08 مايو 2024 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعلن عن خوض معارك ضارية شرق رفح



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت الكتائب عن قصف تحشدات قوات العدو في موقع "كرم أبو سالم العسكري" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

يأتي ذلك، بينما توغلت الدبابات والقوات الإسرائيلية في مدينة رفح فجر الثلاثاء، وسيطرت على الجزء الفلسطيني من معبر رفح، وقطعت الطريق بين المعبر وطريق صلاح الدين، بعدما أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حماس، في محادثات القاهرة، لا يلبي مطالبها، مؤكدة مضيها بالهجوم الذي هددت به منذ فترة طويلة.

ورغم ذلك، تواصل كتائب القسام استهداف التحشيدات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع، وكانت أمس أعلنت أنها قصفت تحشيدات إسرائيلية شرق مدينة رفح بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، كما استهدفت الموقع العسكري شرق محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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