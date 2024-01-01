واشنطن علقت إرسال شحنة قنابل لإسرائيل بسبب "مخاوف" بشأن رفح

واشنطن/سما/

أعلن مسؤول أمريكي الثلاثاء أن واشنطن علقت الأسبوع الماضي إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بعد فشلها بمعالجة مخاوف أمريكية إزاء خطط الجيش لاجتياح رفح.



وقال المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم نشر اسمه "لقد علقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كلغ)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كلغ)".

يأتي ذلك، في وقت كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم يذكر أسماءهم أن إدارة بايدن تدرس إمكانية تعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل إذا قامت بعملية عسكرية كبيرة في رفح.

وقالت مصادر الصحيفة إن واشنطن قد "تعلق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل أو تفرض شروطا على استخدام بعض أنظمة الأسلحة الأمريكية" إذا اتخذت حليفتها مثل هذه الخطوة.

وفي الوقت ذاته، لا يعتبر البيت الأبيض العملية العسكرية في رفح "خطا أحمر" سيؤدي انتهاكه إلى تغييرات جوهرية في موقف واشنطن من الصراع في الشرق الأوسط.

وذكر أحد المصادر: "إذا كان هذا هو كل ما يعتزمون القيام به، فنحن على استعداد لقبول ذلك، ولكن هناك الكثير من التوتر بشأن الخطوات التي ستتبع".

وأشار "أكسيوس" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أوضح الأسبوع الماضي، خلال اتصالاته مع ممثلي القيادة الإسرائيلية، أن العملية في رفح ستضر بالعلاقات بين البلدين.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق نقلا عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن علقت شحنات القنابل الدقيقة من صنع شركة "بوينغ" مخصصة لإسرائيل، وذلك لبعث رسالة سياسية واضحة لها.

هذا وتوغلت الدبابات والقوات الإسرائيلية في مدينة رفح فجر الثلاثاء بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حماس لا يلبي مطالبها، مؤكدة مضيها بالهجوم الذي هددت به منذ فترة طويلة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن سيطرته الكاملة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واستكمال عملياته العسكرية في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة.