طلبة جامعة أمستردام يطردون سيارة شرطة بعد أن قمعت مخيما تضامنيا مع فلسطين

أمستردام/سما/

طرد طلبة جامعة أمستردام في هولندا سيارة شرطة بعد أن قمعت مخيما تضامنيا مع فلسطين داخل الجامعة.

وانتشر مقطع فيديو يوثق تراجع السيارة وخروجها من الجامعة أمام تقدم مئات الطلاب نحوها بهدف إخراجها من الحرم الجامعي.

وقالت السلطات الهولندية يوم أمس الثلاثاء، إن شرطة مكافحة الشغب أنهت مظاهرة مؤيدة لفلسطين في جامعة أمستردام، واعتقلت نحو 125 شخصا في اشتباكات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان.

وفي منشور على منصة "إكس"، قالت الشرطة إنها اضطرت إلى التحرك لوقف الحدث وتفكيك الخيام التي نصبها المتظاهرون، الذين استخدموا العنف ضد الشرطة في الموقع، مشددة على أن تدخل عناصرها كان "ضروريا لاستعادة النظام".

وبدأت الاحتجاجات الطلابية بشأن الحرب والعلاقات الأكاديمية مع إسرائيل في الانتشار في جميع أنحاء أوروبا، لكنها ظلت أصغر حجما بكثير من تلك التي شهدتها الولايات المتحدة.