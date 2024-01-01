مصر: لا يمكن أن تستمر الانتهاكات الإسرائيلية دون محاسبة

قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إنه لا يمكن أن تستمر الانتهاكات الإسرائيلية دون محاسبة.

وطالب أحمد أبو زيد خلال تصريحات لبرنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TEN" مساء الثلاثاء، المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره لاتخاذ إجراءات من شأنها محاسبة تل أبيب على انتهاكاتها.

وأكد أن ما يحدث يمثل عارا مشينا على جبين المجتمع الدولي الذي يطالب دائما باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى أن الإجراء الإسرائيلي ضد رفح يمثل تحديا للمجتمع الدولي والشرعية الدولية والمنظومة الدولية بأكملها.

وشدد على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل من قبل الأطراف الدولية المؤثرة من خلال الأفعال التي تثبت أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يرفضان هذه الإجراءات وليس الأقوال.

وأشار إلى أن ما يحدث في رفح يزيد من حالة الاحتقان ويؤزم الموقف في توقيت حرج تبذل فيه مصر جهودا مضنية للتوصل إلى اتفاق هدنة، مشددا على أن التعامل الإسرائيلي يعكس قدرا كبيرا من عدم تحمل المسئولية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن مصر على بعد ساعات من استقبال وفود التفاوض للاستماع بشكل رسمي لمواقف الأطراف في عملية تفاوضية مستمرة، داعيا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من جميع الأطراف والتعامل مع قضية التفاوض بمسؤولية لحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين.

وأشار في تصريحاته إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية هي مصلحة إسرائيلية قبل أن تكون مصلحة عربية.

وأفاد بأنه على المسؤولين في إسرائيل أن يتعاملوا مع الحقوق الفلسطينية باعتبارها حقوقا مشروعة وأن يدركوا أن الدولة الفلسطينية حقيقة واقعة ستقام عاجلا أم آجلا، وأن الأسلوب الأمثل عبر التفاوض والإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق رؤية حل الدولتين.