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إعلام عبري: رجل الأعمال الإسرائيلي قتل في مصر لأسباب "قومية"

الأربعاء 08 مايو 2024 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: رجل الأعمال الإسرائيلي قتل في مصر لأسباب "قومية"



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، إن مسؤولين بوزارة الخارجية، رجحوا أن يكون اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي ديف كويفر في مصر نجم عن أسباب "قومية" وليست "إجرامية".

وذكرت وسائل إعلام محلية في مصر في وقت سابق أن القتيل هو زيف كويفر، ويحمل جواز سفر إسرائيليا وكنديا ويقيم في الإسكندرية. 


وقد تم الإعلان أمس الثلاثاء، عن مقتل رجل أعمال يهودي على يد مجهولين في الإسكندرية شمالي مصر.

وكان زيف كويفر، صاحب شركة لتصدير الفواكه والخضروات تقع فرعها في المنطقة التجارية بالمدينة الساحلية.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن السلطات المصرية تجري حاليا تحقيقا في ملابسات الحادث وتفاصيله. 

ونشرت وزارة الداخلية المصرية على حسابها بموقع "X" أن الخلفية كانت حادثة إجرامية، وأن كويفر الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية، دخل البلاد كمواطن كندي، كما كتب أنه تم تشكيل فريق تحقيق لكشف الملابسات.

وقالت الباحثة المصرية داليا زيادة، في تصريحات خاصة للصحيفة العبرية، إن رجل الأعمال المقتول ظل بعيدا عن الأضواء كرجل أعمال، لكنه كان أحد أشهر التجار في مجال المنتجات الزراعية، كما كان يمتلك مصانع في مدينتي الإسكندرية والبحيرة شمال مصر بالقرب من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه كان يزور مصر كثيرًا ويقيم فيها لفترات طويلة منذ عام 2008.

ووفقا لها، فإن جماعة إرهابية أعلنت مسؤوليتها عن الحادث، مشيرة إلى أنها قد تكون مجموعة مكونة من أعضاء في الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل حماس والإخوان المسلمين والسلفيين. 

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تقوم حاليا بالتحقيق في الموضوع.

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