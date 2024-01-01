رئيس وزراء العراق: ما يحدث في غزة غير مسبوق ويرقى إلى أن يكون "إبادة جماعية"

غزة / سما /

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ضرورة بذل المزيد من الجهود لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال السوداني لدى استقباله، وكيلة وزير الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زيا، "إن ما يحدث في غزة غير مسبوق، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ويرقى إلى أن يكون إبادة جماعية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 34844 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78404 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.