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عبد اللهيان: يمكن التوصل لاتفاق هدنة لكن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب

الأربعاء 08 مايو 2024 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد اللهيان: يمكن التوصل لاتفاق هدنة لكن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب



طهران / سما /

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعددا قليلا من المتطرفين يواصلون بذل كل ما في وسعهم لإطالة أمد الحرب في غزة.

ورأى عبداللهيان في تصريح أنه "إذا أوفى الأميركيون والغربيون بوعودهم والتزموا حقا في هذه المرحلة بوقف إطلاق النار في غزة، فإن كل شيء جاهز لحل القضية والتوصل إلى اتفاق هدنة مستدامة".

وتابع قائلا: "لكن من المؤكد أن نتنياهو وعددا قليلا من المتطرفين على الجانب الآخر من المعادلة يواصلون بذل كل ما في وسعهم لإطالة أمد الحرب. لأن وقف إطلاق النار ونهاية الحرب قد يعني أزمة جديدة في الأراضي المحتلة".

#حسين أمير عبد اللهيان #الحرب #هدنة #غزة

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