ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 34844 شهيداً

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى 34844 شهيدا وأكثر من 78404 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و200 إصابة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم 215 على التوالي.

وفي مدينة رفح، تواصل طائرات الاحتلال شن غاراتها الحربية والمدفعية على المناطق الشرقية للمدنية، تزامناً مع إطلاق نار كيف في محيط معبر رفح.

ووصل مستشفى الكويت التخصصي 35 شهيداً وأكثر من مئة إصابة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح خلال 24ساعة الماضية.

وقصفت طائرات الاحتلال دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وصباح أمس الثلاثاء، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وبذلك تكون قد أغلقت المنفذ البري الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات ويخرج منه جرحى ومرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية، لا سيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال شقة في بناية سكنية لعائلة اللوح، قرب مدرسة الفلاح بمنطقة عسقولة في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطن نعيم محمد اللوح، وزوجته سوزان اللوح، وأبنائهما: علي، ومحمد، وكرم، وسما، وميس.

وتمكنت طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال الشهداء والمصابين ونقلتهم إلى المستشفى "المعمداني" في مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34789 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78204 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.