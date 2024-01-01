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الخارجية الروسية: لا نرى حتى الآن آفاقاً للتسوية في غزة

الأربعاء 08 مايو 2024 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الروسية: لا نرى حتى الآن آفاقاً للتسوية في غزة



غزة / سما /

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنها لا ترى آفاقاً بعدُ لتسوية سلمية في قطاع غزة، أو في الشرق الأوسط بشكل عام، وأن عملية إسرائيل في رفح تُصعّد الصراع.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الصراع تسبَّب في «كارثة إنسانية».

ودعت «الخارجية» الروسية إلى «الامتثال الصارم» للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالتوغل الإسرائيلي في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، قائلة إنه «عامل مزعزع للاستقرار»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت زاخاروفا: «نطالب بالامتثال الصارم لأحكام القانون الإنساني الدولي»، وعدَّت بدء العملية العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح يشكل «عاملاً إضافياً لزعزعة الاستقرار، بما في ذلك للمنطقة برمّتها».

#غزة #الخارجية الروسية

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