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في تصريح غير مسبوق.. جيش الاحتلال: غزة من أصعب ساحات القتال في العالم

الأربعاء 08 مايو 2024 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
في تصريح غير مسبوق.. جيش الاحتلال: غزة من أصعب ساحات القتال في العالم



القدس / سما /

في تصريح غير مسبوق عن مسؤول في جيش الاحتلال؛ قال المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "دانييل هاغاري"، إن غزة "ربما تكون من أصعب ساحات القتال في العالم".

وأضاف هغاري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: لن نكذب على الجمهور الإسرائيلي، لأنه حتى بعد أن نتعامل مع رفح ستكون هناك مقاومة في غزة، وحماس ستتحرك شمالاً وتعمل على تجميع قوتها.

وأعلن جيش الاحتلال يوم أمس الثلاثاء، أنه يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأفادت هيئة المعابر في غزة، بأن حركة المسافرين ودخول المساعدات توقفت بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وكانت الدبابات الإسرائيلية توغلت في مدينة رفح، فجر الثلاثاء، بعد أن أعلنت حكومة الاحتلال أن عرض الهدنة الذي وافقت عليه حركة حماس لا يلبي مطالبها.

وأكدت القوات الإسرائيلية أنها مستمرة بالهجوم الذي هددت به المدينة منذ فترة طويلة لمدينة رفح التي يوجد بها أهم معبر لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وزعم المسؤولون الإسرائيليون على مدار الأشهر الماضية، أن اجتياح رفح يعني تحقيق النصر المطلق والقضاء على حركة حماس التي لا تزال تحتفظ بقوتها وتخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة.

من الجدير ذكره، أن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي الإجمالي منذ السابع من أكتوبر بلغ 614، بعد مقتل أربعة جنود في قصف تبنته القسام لقاعدة عسكرية في كرم أبو سالم ومقتل جنديين في استهداف لحزب الله، وغالبا ما يتحفظ جيش الاحتلال على الإعلان عن العدد الحقيقي لقتلاه.

#الجيش الإسرائيلي #غزة #المقاومة #الحرب #حماس

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