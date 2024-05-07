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نرفض الوصاية عليه..

الفصائل الفلسطينية تصدر بيانا هاماً بشأن معبر رفح بعد سيطرة جيش الاحتلال عليه

الأربعاء 08 مايو 2024 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل الفلسطينية تصدر بيانا هاماً بشأن معبر رفح بعد سيطرة جيش الاحتلال عليه



غزة / سما /

قالت الفصائل الفلسطينية، اليوم الاربعاء، انها لن تقبل من أي جهة فرض أي وصاية على معبر رفح وتعد ذلك احتلالا.

ولفتت الفصائل ان أي مخطط لفرض الوصاية على معبر رفح سيتم التعامل مع تبعاته كما نتعامل مع الاحتلال.

واكدت ان إدارة الوضع الداخلي شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة.

ودعت الفصائل الدول العربية وفي مقدمتها مصر إلى رفض أي محاولات تمس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح.

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ "نرفض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح ومحاولات المس بالسيادة الفلسطينية عليه بالشراكة مع الأشقاء في مصر".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعلن امس الثلاثاء، رسميًا سيطرة الجيش على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

واطلقت الدبابات عدة قذائف قبل اقتحام المعبر الذي يعد الوحيد الذي كان بعيدا عن سيطرة إسرائيل.


واقتحمت الدبابات الاسرائيلية معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية لأول مرة منذ انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة عام 2005.

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