أطباء بلا حدود: المستشفيات لن تتمكن من التعامل مع تدفق الجرحى في حال اجتياح رفح

غزة / سما /

حذرت منظمة أطباء بلا حدود، يوم الأربعاء، أن اجتياح رفح سيترك آثارًا كارثية على أكثر من مليون شخص، وسيزيد من الأضرار التي استهدفت النظام الصحي.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن المستشفيات الميدانية القليلة أو المنشآت البديلة في غزة لن تتمكن من التعامل مع تدفق الجرحى.

وأضافت، أن تقديم المساعدات الطبية والإنسانية في قطاع غزة يمثل حاليًا تحديًا كبيرًا.

يأتي ذلك بينما نفذ جيش الاحتلال توغلاً بريًا في شرق رفح، قوبل بمقاومة عنيفة، بالتزامن مع غارات عنيفة، قالت مصادر طبية إن 35 شهيدًا و129 مصابًا نقلوا على إثرها إلى مستشفى الكويت في 24 ساعة.

يُذكر أن الساعات الماضية شهدت إخلاء مستشفى أبو يوسف النجار شرق رفح، إثر القصف العنيف في محيط المستشفى والمناطق الشرقية.