"سموتريتش" يطالب بتشريع لاستخدام أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة

القدس / سما /

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قدم التماسا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتوقف عن تأخير تشريع استخدام أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.

وقبل شهرين، ذكرت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية الاقتصادية المتخصصة أن سموتريتش يخطط لقرصنة نحو 3 مليارات شيكل (835 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المحتجزة.

وأوضحت ذا ماركر (وهي الملحق الاقتصادي لصحيفة هآرتس) أن سموتريتش يسعى لزيادة الإيرادات العامة بنحو 5.6 مليارات دولار لدعم مشروع الموازنة العامة للعام الجاري الذي سيعرض على الكنيست (البرلمان) قريبا.

وتشمل هذه الإيرادات الأموال التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية وكان ينبغي تحويلها للسلطة الفلسطينية، لكن سموتريتش يريد تحويلها لخدمة الموازنة وسد العجز.