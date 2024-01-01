وسط مواجهات واشتباكات: إصابات واعتقالات بالضفة والقدس

القدس / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة بلدات ومخيمات أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

​وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينتي نابلس وطولكرم، حيث أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في محيط مخيم نور شمس بطولكرم، حيث دارت اشتباكات عنيفة خلال التصدي للقوات المقتحمة للمخيم، فيما استهدف إطلاق نار قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس.

من محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد صالح والأسير المحرر نمر عصايرة بعد اقتحام منزليهما في قرية عصيرة القبلية، والشاب إحسان فتيان بعد اقتحام منزله في حي خلة الايمان بمدينة نابلس، ومجدي عاشور بعد اقتحام منزله في منطقة كروم عاشور بالمدينة، واعتقال الأسير المحرر أسامة حلاوة بعد اقتحام منزله بمنطقة نابلس الجديدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود العسس خلال اقتحام محيط مخيم نور شمس بطولكرم.

في محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير وداهمت عددا من المنازل وعاثت بها خرابا بعد اعتقال قطانيها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، حيث اعتقلت القوات الأسير المحرر رياض سامي جرادات وارفيفان جرادات من البلدة، كما اعتقلت القوات الشقيقين محمد وقصي عيسى حلايقة والشاب أكرم عفيف حلايقة من بلدة الشيوخ شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث اعتقلت القوات الشاب أمجد أبو بكر عقب اقتحام منزله والعبث بمحتوياته والاستيلاء على مبلغ من المال ببلدة يعبد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله، وكذلك اقتحمت مدينة بيت لحم واعتقلت محمود الوريدان، والأسير المحرر أحمد حبيب ونعمان جبران ونادر جبران ونجله مجدي نادر بعد اقتحام منازلهم، كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال الشقيقين المحررين ظاهر وطاهر عقاب راضي من بلدة اللبن الغربية في رام الله، بعد أسبوع من الإفراج عنهما.

وفي محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، فيما اعتقلت القوات الشاب وليد محمد أبو عيد بعد اقتحام منزله في بلدة بدو شمال غرب القدس.