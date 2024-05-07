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تطورات اليوم الـ215 من العدوان الإسرائيلي على غزة

الأربعاء 08 مايو 2024 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات اليوم الـ215 من العدوان الإسرائيلي على غزة



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 215 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.


وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ستة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 54 شهيدا و96 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى34789 شهيد و 78204 اصابة.


جنوب القطاع


وواصلت قوات الاحتلال عملية الاجتياح البري لشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة في ظل تنفيذ عشرات الغارات الجوية.


وتحاصر الدبابات الاسرائيلية معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي وتغلق معبر كرم ابو سالم لليوم الثالث.


وشهدت رفح استشهاد 26 مواطنا واصابة العشرات خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.


واستشهد مواطنان في قصف قرب بوابة صلاح الدين على الحدود مع مصر فيما استشهد مواطنان في قصف منزل عائلة القادري وسط رفح.


واستشهد مواطن واصيب اخرون في قصف على بناية قشطة وسط المدينة.


وفي خان يونس استشهدت مواطنتان في قصف استهدف قرية خزاعة شرق المحافظة.


وسط قطاع غزة


واصيب عدة مواطنين في قصف ارض المفتي شمال النصيرات.


وقصفت مدفعية الاحتلال قرية المصدر وسط القطاع.


غزة والشمال


وارتقى شهيد وإصابات جراء استهداف الاحتلال في قصف تجمع المواطنين في شارع 8 جنوب غزة.


وقصف جيش الاحتلال محيط المشفى الإندونيسي بجباليا.


واطلقت المدفعية الاسرائيلية عدة قذائف صوب بلدة بيت لاهيا

#غزة

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