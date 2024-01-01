الطقس: أجواء صافية والحرارة حول معدلها العام

غزة / سما /

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الأربعاء صافيا إلى غائم جزئي، ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا في المناطق الجبلية، باردا نسبيا في ساعات المساء والليل، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، باردا نسبيا في المرتفعات الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة تتأثر البلاد بأجواء خماسينية مصحوبة بكتلة هوائية حارة وجافّة ومغبرة، إذ يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة فوق معظم المناطق وجافا ومغبرًا والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية يومي الخميس والجمعة المقبلين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، والمواطنين الذين يعانون من الأمراض الصدرية والتحسس الموسمي.