مصدر مصري: تم إبلاغ "إسرائيل" بخطورة التصعيد وجاهزية مصر للتعامل مع السيناريوهات كافة

القاهرة/سما/

أكد مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية" أنه تم إبلاغ إسرائيل بخطورة التصعيد وجاهزية مصر للتعامل مع السيناريوهات كافة.

وأضاف المصدر أن هناك توافقا بين جميع الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضي.

وتحدث عن إبلاغ إسرائيل بخطورة التصعيد، مشددا على جاهزية مصر للتعامل مع السيناريوهات كافة.

كما أشار مصدر رفيع المستوى إلى أن استكمال المفاوضات بشأن قطاع غزة بين الأطراف كافة في القاهرة، اليوم الأربعاء.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد صرح في وقت سابق من اليوم أن "العملية في رفح لن تتوقف حتى يتم القضاء على حماس أو التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة".

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، في عملية عسكرية بدأها أمس.

وأدانت مصر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر.