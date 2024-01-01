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مدير الـ "سي آي إيه" يزور "إسرائيل" الأربعاء

الأربعاء 08 مايو 2024 04:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدير الـ "سي آي إيه" يزور "إسرائيل" الأربعاء



واشنطن/سما/

أفادت وكالة "رويتز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز سيزور إسرائيل يوم الأربعاء.

وأشارت المصادر إلى أن بيرنز من المتوقع أن يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين.

وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام بعودة بيرنز إلى القاهرة، يوم الثلاثاء، للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس".


ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية التعليق على المعلومات حول تنقلات بيرنز في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية موافقة حركة "حماس" على الصفقة مع إسرائيل، في الوقت الذي بدأ فيه الجيش الإسرائيلي بالعملية العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.

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