واشنطن: نعمل مع إسرائيل على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم "فورا"

واشنطن/سما/

قالت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إنها تعمل مع إسرائيل على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم "بشكل فوري" أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، بمقر الوزارة في واشنطن، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال ميلر إن "الأولوية القصوى للإدارة الأمريكية هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين بغزة) ويسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف: "نعمل على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، بما في ذلك إعادة فتح معبر كرم أبو سالم على الفور أمام المساعدات الإنسانية".

وأوضح ميلر أن إسرائيل التزمت بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم "خلال ما لا يقل عن 24 ساعة"، فيما لم يصدر تأكيد فوري إسرائيلي بشأن ذلك.

والأحد، أعلن الجيش إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد تعرض مواقع عسكرية على مقربة منه للهجوم بالصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 4 من جنوده وإصابة 11 آخرين.

وجدد متحدث الخارجية الأمريكية موقف واشنطن المعارض لشن إسرائيل عملية واسعة في رفح.

وأضاف: "نعتقد أنه يجب إعادة فتح معبر رفح الحدودي أمام حركة المساعدات الإنسانية".

ورغم إعلان حركة "حماس"، مساء الاثنين، قبولها بالمقترح المصري-القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

ومع سيطرة إسرائيل على معبر رفح، الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية، تم إغلاقه في الاتجاهين، ما ينذر بتفاقم الكارثة، لاسيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة