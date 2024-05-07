غانتس يحث وفد "إسرائيل" بالقاهرة على التوصل إلى اتفاق مع حماس

القدس المحتلة/سما/

حث الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الثلاثاء، وفد "إسرائيل" للتفاوض في القاهرة على بذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وقال غانتس، في تصريح للإعلام: "فريق التفاوض الذي ذهب إلى القاهرة ليس لديه تفويض للاستماع فحسب، بل عليه التزام ببذل قصارى جهده، والعمل للتوصل إلى الخطوط العريضة لصفقة"، حسب صحيفة "هآرتس".

وأردف غانتس، رئيس حزب "معسكر الدولة": "لن نيأس أبدا ولن نسمح أبدا بإدخال الاعتبارات السياسية في هذه القضية المقدسة".

وتتهم المعارضة وأطراف في الحكومة الإسرائيلية رئيسها بنيامين نتنياهو بعرقلة أي اتفاق محتمل مع "حماس"، لخدمة أهداف سياسية خاصة، ولاسيما استمراره في منصبه.

وبخصوص رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، قال غانتس إن العملية العسكرية التي بدأت في المدينة الاثنين "ستستمر وتتوسع حسب الضرورة".

وتتصاعد تحذيرات دولية من تداعيات كارثية لاجتياح رفح؛ لوجود 1.5 مليون فلسطيني، بينهم 1.4 مليون نازح، في المدينة التي تزعم إسرائيل أنها "المعقل الأخير لحماس".

وجاءت تصريحات غانتس بعد وقت قصير من كلمة متلفزة لنتنياهو تحدث فيها عن المفاوضات غير المباشرة المتعثرة بين إسرائيل و"حماس" بوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو: "وجهت تعليماتي للوفد الذي ذهب إلى القاهرة بالتمسك بالشروط اللازمة لإطلاق سراح مختطفينا والمتطلبات الأساسية لضمان أمن إسرائيل".

ومساء الاثنين، أعلنت "حماس" قبولها مقترحا قطريا مصريا بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

غير أن نتنياهو ادعى، مساء الثلاثاء، أن ما وصفه بـ"مقترح حماس" يهدف إلى "نسف دخول قواتنا إلى رفح"، و"بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية".

والثلاثاء، نقلت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة) عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه إن مهمة الوفد الإسرائيلي في القاهرة هي الاستماع وطرح أسئلة، دون أي صلاحيات لإجراء مفاوضات.

ووصل الوفد إلى مصر الثلاثاء، بموازاة مظاهرات أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، تطالب بمنحه صلاحيات كبيرة للتوصل إلى اتفاق يعيد الأسرى من غزة.