وفد حماس يصل القاهرة لمتابعة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

غزة/سما/

وصل وفد حركة حماس، مساء الثلاثاء، إلى القاهرة قادما من الدوحة لمتابعة مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان: "لمتابعة الجهود مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، لإنجاز اتفاق وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، ويضم وفد الحركة الإخوة زاهر جبارين ود. غازي حمد ومحمد نصر."

يأتي ذلك عشية إعلان حماس موافقتها على مقترح الهدنة.



في غضون ذلك، أعربت واشنطن عن أملها في أن تتمكن إسرائيل وحماس من "سد الفجوات المتبقية" في محادثات وقف إطلاق النار، مضيفة أن إسرائيل أبلغتها بأن عمليتها العسكرية في رفح بجنوب غزة "محدودة".

وأعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي عن الأمل في أن يتمّ التوصّل إلى اتفاق نهائي "قريباً جداً" خلال المحادثات في القاهرة، مشيراً إلى الشعور بالرضا لأنّ جميع الأطراف المعنية ستُرسل وفودا.

وجدّد تأكيده أنّ واشنطن تعارض هجوماً برياً "كبيراً" في رفح، وتريد إعادة فتح المعبر على الحدود المصرية أمام المساعدات الإنسانية "في أسرع وقت ممكن" بعدما أغلقه الجيش الإسرائيلي.