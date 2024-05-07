  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد حماس يصل القاهرة لمتابعة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

الثلاثاء 07 مايو 2024 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد حماس يصل القاهرة لمتابعة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة



غزة/سما/

وصل وفد حركة حماس، مساء الثلاثاء، إلى القاهرة قادما من الدوحة لمتابعة مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان: "لمتابعة الجهود مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، لإنجاز اتفاق وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، ويضم وفد الحركة الإخوة زاهر جبارين ود. غازي حمد ومحمد نصر."

يأتي ذلك عشية إعلان حماس موافقتها على مقترح الهدنة.


 في غضون ذلك، أعربت واشنطن عن أملها في أن تتمكن إسرائيل وحماس من "سد الفجوات المتبقية" في محادثات وقف إطلاق النار، مضيفة أن إسرائيل أبلغتها بأن عمليتها العسكرية في رفح بجنوب غزة "محدودة".

 وأعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي عن الأمل في أن يتمّ التوصّل إلى اتفاق نهائي "قريباً جداً" خلال المحادثات في القاهرة، مشيراً إلى الشعور بالرضا لأنّ جميع الأطراف المعنية ستُرسل وفودا.

وجدّد تأكيده أنّ واشنطن تعارض هجوماً برياً "كبيراً" في رفح، وتريد إعادة فتح المعبر على الحدود المصرية أمام المساعدات الإنسانية "في أسرع وقت ممكن" بعدما أغلقه الجيش الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

أكسيوس: الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على معبر رفح

وزير إسرائيلي ينشر تعليقا بذيئا عقب موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار

شهداء وجرحى في قصف مكثف على رفح والاحتلال يتمركز قرب المعبر

"كتائب القسام": اخترتم اقتحام رفح.. لن تمروا

لتحقيق صورة نصر.. ضوء أخضر أميركي لعملية محدودة في رفح

نتنياهو: مقترح حماس بعيد جدا عن متطلبات "إسرائيل" الملحّة

مصر: البرلمان يخاطب السيسي على خلفية ما يحدث في غزة

الأخبار الرئيسية

واشنطن: نعمل مع إسرائيل على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم "فورا"

663a714d4c59b742ec370da2

مصر تنفي توليها مسؤوليات أمنية في غزة

أكسيوس: "إسرائيل" تخطط لإشراك فلسطينيين لا علاقة لهم بحماس بمعبر رفح

photo_2024-05-07_21-27-44

مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر

0-5-e1715104316838-730x438

حماس: تمسكنا خلال المفاوضات بوقف كامل للعدوان وانسحاب الاحتلال من غزة وعودة النازحين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية