  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر

الثلاثاء 07 مايو 2024 11:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر



القاهرة/سما/

قال مصدر مصري مسؤول في تصريح لموقع "القاهرة 24" مساء يوم الثلاثاء إن السلطات تفحص حاليا واقعة وفاة رجل أعمال يهودي بالإسكندرية.

وأكد المصدر أنه يجري الآن التأكد ما إذا كان الحادث جنائيا أم لا.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن رجل أعمال إسرائيلي قتل في مصر وأن خلفية الحادث لا زالت قيد التحقيق.

وأفادت وسائل الإعلام بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تفحص خلفية مقتله وتكشف عن المزيد من التفاصيل في المستقبل.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن رجل الأعمال اليهودي الذي يحمل الجنسية الكندية أيضا، قتل على ما يبدو على خلفية قومية، مشيرة إلى وجود تضارب في هوية الضحية.

وأشارت قناة "i24 News" إلى أن رجل الأعمال الإسرائيلي اليهودي قتل في مدينة الإسكندرية على يد شاب مصري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن رجل الأعمال الإسرائيلي صاحب شركة لتصدير الخضار والفواكه وأنه دخل البلاد بجواز سفر كندي.

ولفتت إلى أنه يعمل في مصر منذ أكثر من 9 سنوات ويقع مقر شركته في الإسكندرية.

الأكثر قراءة اليوم

أكسيوس: الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على معبر رفح

وزير إسرائيلي ينشر تعليقا بذيئا عقب موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار

شهداء وجرحى في قصف مكثف على رفح والاحتلال يتمركز قرب المعبر

"كتائب القسام": اخترتم اقتحام رفح.. لن تمروا

لتحقيق صورة نصر.. ضوء أخضر أميركي لعملية محدودة في رفح

نتنياهو: مقترح حماس بعيد جدا عن متطلبات "إسرائيل" الملحّة

مصر: البرلمان يخاطب السيسي على خلفية ما يحدث في غزة

الأخبار الرئيسية

واشنطن: نعمل مع إسرائيل على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم "فورا"

663a714d4c59b742ec370da2

مصر تنفي توليها مسؤوليات أمنية في غزة

أكسيوس: "إسرائيل" تخطط لإشراك فلسطينيين لا علاقة لهم بحماس بمعبر رفح

0-5-e1715104316838-730x438

حماس: تمسكنا خلال المفاوضات بوقف كامل للعدوان وانسحاب الاحتلال من غزة وعودة النازحين

20240411210446afpp-afp_34p92xt.h-730x438 (1)

"بوليتيكو": واشنطن توقف شحنة قنابل لإسرائيل لتبعث لها برسالة "تحذير" سياسية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية