مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر

القاهرة/سما/

قال مصدر مصري مسؤول في تصريح لموقع "القاهرة 24" مساء يوم الثلاثاء إن السلطات تفحص حاليا واقعة وفاة رجل أعمال يهودي بالإسكندرية.

وأكد المصدر أنه يجري الآن التأكد ما إذا كان الحادث جنائيا أم لا.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن رجل أعمال إسرائيلي قتل في مصر وأن خلفية الحادث لا زالت قيد التحقيق.

وأفادت وسائل الإعلام بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تفحص خلفية مقتله وتكشف عن المزيد من التفاصيل في المستقبل.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن رجل الأعمال اليهودي الذي يحمل الجنسية الكندية أيضا، قتل على ما يبدو على خلفية قومية، مشيرة إلى وجود تضارب في هوية الضحية.

وأشارت قناة "i24 News" إلى أن رجل الأعمال الإسرائيلي اليهودي قتل في مدينة الإسكندرية على يد شاب مصري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن رجل الأعمال الإسرائيلي صاحب شركة لتصدير الخضار والفواكه وأنه دخل البلاد بجواز سفر كندي.

ولفتت إلى أنه يعمل في مصر منذ أكثر من 9 سنوات ويقع مقر شركته في الإسكندرية.