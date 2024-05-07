  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أمريكا تعلق شحنات قنابل لتبعث برسالة سياسية إلى "إسرائيل"

الثلاثاء 07 مايو 2024 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تعلق شحنات قنابل لتبعث برسالة سياسية إلى "إسرائيل"



واشنطن/سما/

 قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعلق إرسال عدة شحنات من الأسلحة إلى إسرائيل منذ أسبوعين على الأقل.

وكانت صحيفة بوليتيكو، التي كانت أول من أورد هذا النبأ، قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تريد أن تبعث برسالة سياسية لإسرائيل.

وتقول واشنطن إنها لا يمكن أن تدعم اجتياحا إسرائيليا لمدينة رفح الحدودية في قطاع غزة دون خطة إنسانية مناسبة ومقنعة.

وقال المصدر إن الشحنات المتأخرة تشمل مجموعات صغيرة لقنابل غير موجهة تصنعها بوينغ ومصممة لجعلها أكثر دقة، مضيفا أن العديد من الشحنات التجارية التي كان يجري تجهيزها لإسرائيل معلقة أيضا.

ومن شأن وقف الشحنات الجديدة أن يعيق قدرة إسرائيل على تعويض الأسلحة التي تستخدمها.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يرد على "قبول حماس للصفقة" بمهاجمة رفح

أكسيوس: الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على معبر رفح

وزير إسرائيلي ينشر تعليقا بذيئا عقب موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار

شهداء وجرحى في قصف مكثف على رفح والاحتلال يتمركز قرب المعبر

"كتائب القسام": اخترتم اقتحام رفح.. لن تمروا

لتحقيق صورة نصر.. ضوء أخضر أميركي لعملية محدودة في رفح

مصر: البرلمان يخاطب السيسي على خلفية ما يحدث في غزة

الأخبار الرئيسية

0-5-e1715104316838-730x438

حماس: تمسكنا خلال المفاوضات بوقف كامل للعدوان وانسحاب الاحتلال من غزة وعودة النازحين

نتنياهو: مقترح حماس بعيد جدا عن متطلبات "إسرائيل" الملحّة

photo_2024-05-07_15-58-16

غالانت: العملية في رفح لن تتوقف حتى القضاء على حماس أو عودة أوّل أسير إلى "إسرائيل"

سموتريتش: إرسال الوفد المفاوض إلى القاهرة "خطأ"

photo_2024-05-07_15-36-26

فيديو: أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية متأثرة بقصف الاحتلال على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية