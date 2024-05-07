غالانت: العملية في رفح لن تتوقف حتى القضاء على حماس أو عودة أوّل أسير إلى "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن العملية الإسرائيليّة في مدينة رفح، جنوبيّ قطاع غزة، لن تتوقف، حتى القضاء على حركة حماس، أو عودة أوّل أسير محتجَز في غزة إلى إسرائيل.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه مساء اليوم، فقد أجرى غالانت جولة على حدود قطاع غزة قرب منطقة رفح، حيث التقى عناصر وضباطا في الجيش الإسرائيليّ، واطّلع على "تقديم الدعم للقوات العاملة في منطقة رفح".

وقال غالانت: "قمت اليوم بجولة في منطقة رفح، والتقيت بالقادة والمقاتلين الذين يخوضون القتال، وأريد أن أذكر الجميع بوضوح؛ من منطقة رفح جاء القتلة الذين ذهبوا إلى (مستوطنات) ’صوفا’ و’حوليت’... وحاولوا مهاجمة أماكن أخرى".



وأضاف: "نحن نؤذي ونقتل أولئك الذين قتلوا أطفالنا، ويجب أن نتذكر ذلك جيدًا"ـ على حدّ قوله.

وتابع غالانت: "أمرت بالأمس قوات الجيش الإسرائيليّ بالدخول إلى منطقة رفح، والسيطرة على المعبر وتنفيذ مهامها"، مضيفا أنّ "هذه العملية ستستمرّ حتى نقضي على حماس في منطقة رفح وقطاع غزة بأكمله، أو حتى يعود المختطَف الأول" من الأسرى المحتجزين في القطاع.



وقال وزير الأمن الإسرائيليّ: "نحن مستعدّون لتقديم تنازلات من أجل جلب الرهائن، ولكن إذا لم يكن هذا الخيار متاحا، فسنمضي قُدما ونعمّق العمليّة، وهذا سيحدث في جميع أنحاء القطاع؛ في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال".

وذكر غالانت أن "حماس لا تعرف إلا القوة، ولذلك سنكثف عملنا، والضغط العسكري سيؤدي إلى سحق منظمة حماس".