"حزب الله" أطلق 6 مسيرات مفخخة من لبنان باتجاه "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "حزب الله أطلق 6 مسيرات مفخخة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حيث انفجرت 5 منها بالجليل الأعلى وتسببت بوقوع أضرار.

وذكر موقع Ynet بأن "حزب الله" أطلق طائرات بدون طيار انتحارية خلال ساعة واحدة تم اعتراض واحدة منها وانفجرت الأخرى في الجليل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم تقع إصابات، مشيرا إلى أنه "تم تحديد عدة أهداف جوية مشبوهة، ونجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض أحد الأهداف. وسقط هدف مشبوه آخر في كيبوتس يفتاح واندلع حريق في المكان. وسقط هدفان في منطقة مفتوحة، وسقطت الأهداف الأخرى وألحقت أضرارا طفيفة".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال حول حادثة أخرى: "خلال ساعات الليلة الماضية اعترضت طائرات مقاتلة لسلاح الجو قطعة جوية مسيرة كانت تحلق في طريقها نحو إسرائيل من جهة الشرق حيث كانت تحت مراقبة قوات جيش الدفاع. المسيرة المعادية لم تشكل تهديدا ولذلك لم يتم تفعيل الإنذارات. لم تقع إصابات أو أضرار".