إعلام إسرائيلي يكشف موعد انتهاء بناء الرصيف العائم قبالة غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من بناء الرصيف البحري للجيش الأمريكي قبالة سواحل قطاع غزة يوم غد الأربعاء.

وحسب التقرير الذي اطلعت عليه الصحيفة الإسرائيلية فإنه من المتوقع أن تصل أول شاحنة تحمل مساعدات لسكان غزة إلى شواطئ غزة يوم الخميس.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بناء الرصيف في مارس الماضي، بعد أن ناشد مسؤولو الإغاثة إسرائيل تسهيل وصول إمدادات الإغاثة إلى الطرق البرية في غزة.

وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن تكلفة بناء الرصيف العائم على ساحل قطاع غزة ستبلغ 320 مليون دولار.

وتسعى واشنطن لبناء الرصيف البحري المؤقت على شواطئ قطاع غزة بهدف المساهمة في تسريع تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية بالتوازي مع ما يتم تقديمه عبر المعابر وعمليات الإسقاط الجوي، حيث من المنتظر أن يتم الانتهاء منه في مايو وسيتم تسليمه في النهاية إلى الجيش الإسرائيلي.