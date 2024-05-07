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وزير الدفاع المصري يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأزمة الراهنة بقطاع غزة

الثلاثاء 07 مايو 2024 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع المصري يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأزمة الراهنة بقطاع غزة



القاهرة/سما/

التقى وزير الدفاع المصري محمد زكى قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وخاصة في ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية على العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية.

وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود بين كافة القوى الفاعلة في المجتمع الدولي للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتكثيف إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح البري للتخفيف من الأزمة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها الفلسطينيون بقطاع غزة.

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة وكذا بالجهود المبذولة تجاه الأزمة في غزة، مؤكدا على حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، تناول اللقاء تعزيز آفاق التعاون العسكري لكلا البلدين.

حضر اللقاءات السفيرة الأمريكية بالقاهرة والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

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