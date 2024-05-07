جيش الاحتلال: قوات اللواء 401 سيطرت على الجهة الفلسطينية من معبر رفح (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أكد الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن قوات اللواء 401 سيطرت صباح اليوم الثلاثاء على الجهة الفلسطينية من معبر رفح، وقطعت الطريق بين المعبر وطريق صلاح الدين.

وأفاد مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي دورون كادوش بأن القوات تقوم في هذه الأثناء بعمليات تمشيط للمناطق التي تمت السيطرة عليها مع الوحدات الخاصة المنضمة إلى الفرقة 162، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف قوات الجيش خلال الليل.

وبالتزامن مع ذلك، "شنت قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، هجمات على العشرات من أهداف حماس في منطقة رفح، وتمت مهاجمة نحو 100 هدف خلال الليل".

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا يظهر عددا من الجنود وهم يرفعون العلم الإسرائيلي على ساريات معبر رفح الحدودي وذلك بعد سيطرتهم عليه من الجهة الفلسطينية.

وفي المقطع المصور الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية يظهر جنديان إسرائيليان أحدهما يعمل على رفع العلم على إحدى الساريات بينما يقوم آخر بوضع العلم على الحبل تمهيدا لرفعه على السارية الأخرى. وكتبت الصحيفة: "توثيق لحظة قيام مقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي برفع العلم الإسرائيلي صباح اليوم على معبر رفح".

ويأتي التوغل الإسرائيلي رغم معارضة دولية وأممية خشية كارثة إنسانية في المنطقة التي يقطنها قرابة 1.5 فلسطيني، وغداة إصدار إسرائيل أوامر إخلاء لنحو 100 ألف من سكان غزة في أجزاء شرق رفح، الذين طلب منهم الإخلاء إلى منطقة آمنة بالقرب من خان يونس، شمال رفح.