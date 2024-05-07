إعلام إسرائيلي يزعم: هناك محاولات من سكان رفح للانتقال إلى الأراضي المصرية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في نبأ عاجل لها، أن هناك محاولات الآن من سكان مدينة رفح الفلسطينية للانتقال إلى الأراضي المصرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن سكان رفح يحاولون اجتياز الحدود إلى الأراضي المصرية في المنطقة الغربية من السياج الحدودي بين رفح وشبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أن قوات الجيش المصري منعت سكان غزة من العبور.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الثلاثاء، سيطرته الكاملة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واستكمال عملياته العسكرية في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة.

وبحسب إعلان الجيش الإسرائيلي تعمل الفرقة 162 واللواء 401 والوحدات الخاصة في شرق رفح حتى الآن للسيطرة على كامل المناطق الشرقية من مدينة رفح، وقد تمت مهاجمة أكثر من 150 هدفا والسيطرة العملياتية.

وأكد الجيش الإسرائيلي تحقيق السيطرة معبر رفح، والعثور على ثلاثة ممرات للأنفاق خلال العملية الليلية.