أبو مرزوق: "إسرائيل" لم توافق على أي مقترح قدمه الوسطاء

غزة/سما/

قال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، الثلاثاء، إن إسرائيل لم توافق على أي مقترح قدمه الوسطاء في إطار مفاوضات الهدنة في غزة وتبادل الأسرى، مؤكدا أنه لا اتفاق على شيء حتى الآن.



وقال أبو مرزوق إن "كل دول العالم تدعم وقف إطلاق النار في غزة، حتى الإسرائيليين، باستثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مشيرا إلى أن "الاحتلال لم يوافق على أي مقترح قدمه الوسطاء، ولم نتفق على شيء إلى حد الآن"

وأضاف أبو مرزوق، أنه "إذا أراد نتنياهو الحفاظ على حياة من تبقى من الرهائن فعليه القبول بالمقترح القطري- المصري"، مشددا على أن "حركة حماس تفاوض بجدية ومسؤولية وقد قبلت تنازلات كبيرة إلى حد الآن".

وكشف أبو مرزوق بأن حماس "خفضت في أعداد الأسرى والرهائن المطلوب تبادلهم استجابة لمطالب أمريكية"، معتبرا أن "نتنياهو يرسل وفدا بلا صلاحيات لإفشال الاتفاق ويقصف رفح بزعم الضغط على حماس".

وأضاف أبو مرزوق: "الاحتلال لم ينجز أيا من أهدافه التي وضعها للحرب على غزة، وإقفال معبر رفح خطوة بسيطة مقارنة بجرائم الاحتلال في قطاع غزة".

ولفت إلى أن "خروج المرضى من معبر رفح كان محدودا حتى قبل إغلاقه من قبل قوات الاحتلال حيث كان يسمح بخروج الأطفال والنساء فقط من المعبر قبل إغلاقه".

وكانت حركة حماس أعلنت الاثنين، أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.