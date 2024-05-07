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الصين تحث "إسرائيل" على وقف هجوم رفح

الثلاثاء 07 مايو 2024 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تحث "إسرائيل" على وقف هجوم رفح



بكين/سما/

دعت الصين اليوم الثلاثاء إسرائيل إلى "وقف مهاجمة رفح" بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن "الصين تدعو إسرائيل بقوة إلى الاستجابة للمطالب الكبيرة للمجتمع الدولي ووقف مهاجمة رفح وبذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع كارثة إنسانية أكثر خطورة في قطاع غزة".

وقال المتحدث إن الصين "تعرب عن قلقها البالغ إزاء اعتزام إسرائيل إطلاق عملية عسكرية برية ضد رفح".

وقال لين "إن الحرب والعنف لا يمكنهما حل المشكلة بشكل أساسي ولا يمكنهما تحقيق الأمن الحقيقي".

وأعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن قواته سيطرت صباحا على الجهة الفلسطينية من معبر رفح، وقطعت الطريق بين المعبر وطريق صلاح الدين.

وقال الجيش بعد ذلك إن قوات برية تنفذ عملية في شرق رفح.

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