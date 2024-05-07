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43 جنديا إسرائيليا قتلوا بـ"نيران صديقة" منذ بدء العدوان على غزة

الثلاثاء 07 مايو 2024 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
43 جنديا إسرائيليا قتلوا بـ"نيران صديقة" منذ بدء العدوان على غزة



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن 266 جنديا إسرائيليا قتلوا عن طريق الخطأ بينهم ما لا يقل عن 43 جنديا قتلوا بـ"نيران صديقة" منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل نحو 7 أشهر.


وقالت الصحيفة إن 22 جنديا قتلوا بنيران صديقة (من قبل جنود آخرين)، فيما قتل 5 آخرون بنيران غير منتظمة جراء قذائف هاون أو قنابل جوية، والباقون في حوادث تشغيلية.

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في أواخر أكتوبر الماضي، قتل 266 جنديا، وفق أرقام رسمية، ما يجعل القتلى بنيران صديقة يمثلون نحو خمس الحصيلة الإجمالية، وفق الصحيفة.

علاوة على ذلك، جرح 54 جنديا بنيران صديقة، و34 بنيران غير منتظمة (من الآليات)، و456 في حوادث عملياتية أخرى. 

وتشير الاستفسارات الداخلية والأحاديث مع كبار الضباط، وفق الصحيفة، إلى أن معظم الحالات تعود إلى ضعف التوزيع الميداني والقتال في مناطق مزدحمة بها العديد من المباني.

وأرجعت الصحيفة ارتفاع حصيلة قتلى النيران الصديقة إلى "شدة القتال ومدته، والازدحام والظروف الصعبة في الميدان".

من الجدير ذكره، أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الإجمالي منذ السابع من أكتوبر بلغ 614.

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