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مقتل ضابطين إسرائيليين في هجوم جوي نفذه حزب الله قرب المطلة

الثلاثاء 07 مايو 2024 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل ضابطين إسرائيليين في هجوم جوي نفذه حزب الله قرب المطلة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل ضابطين برتبة رائد من الاحتياط في انفجار مسيرة انقضاضية أطلقها حزب الله من جنوب لبنان أمس.


وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء كل من الرائد احتياط دان كمهاجي 31 عاما من كفار أورانيم، والرائد احتياط نحمان ناتان هيرتز 31 عاما من أليعازر، ضابطان في كتيبة الدورية 6551، تشكيل نصف ناري 551.

وقال موقع "واينت" إن الضابطبن قتلا الليلة الماضية جراء إصابة طائرة بدون طيار متفجرة بالقرب من مستوطنة المطلة قرب الحدود اللبنانية.

وكان "حزب الله" أعلن أمس الاثنين تنفيذ هجوم جوي بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعا لجنود إسرائيليين جنوبي مستوطنة ‏المطلة، مؤكدا إصابة نقاط استقرارهم وتدمير آلياتهم وإعطابها وإيقاع قتلى وجرحى في صفوفه.‏

كما استهدف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كرد على اعتداء إسرائيلي طال منطقة البقاع، واستهدف التجهيزات الفنية في موقع حدب يارين.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قد أفادت الاثنين بإصابة 3 لبنانيين بغارة جوية إسرائيلية استهدفت فجرا بلدة السفري في بعلبك شرق لبنان.

بدوره قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت خلال الليل مجمعا لحزب الله في منطقة السفري بالقرب من بعلبك.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ 8 أكتوبر ويقول الأمين العام للحزب إن جبهة جنوب لبنان هي جبهة مساندة لغزة، كما أكد حزب الله مرارا أن وقف إطلاق النار في غزة وحده ينهي هجماته على إسرائيل.

واشتد القتال في الأسابيع الأخيرة، حيث صعد حزب الله هجماته على شمال إسرائيل فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات في العمق في اللبناني.

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