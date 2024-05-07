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لابيد: لو كنت مكان نتنياهو لأجلت الهجوم على رفح 48 ساعة على الأقل

الثلاثاء 07 مايو 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: لو كنت مكان نتنياهو لأجلت الهجوم على رفح 48 ساعة على الأقل



القدس المحتلة/سما/

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، معتبرا أنها أرادت "إفشال الصفقة" التي كان من الممكن التوصل إليها مع حركة "حماس".

وقال لابيد في تصريح نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي: "لو كنت أنا رئيس الوزراء كنت سأقوم بتأجيل العملية العسكرية (في رفح) 48 ساعة على الأقل"، متسائلا: "إذا كان قد انتظر لأشهر فلماذا الآن هذا إلا إذا كان لإفشال الصفقة؟".

وشدد على أنه "يجب على هذه الحكومة أن تفهم أن المختطفين هم مسؤوليتها. أنا لا أؤمن أن هذه الحكومة قلبت كل حجر ممكن من أجل إعادة المختطفين"، مشيرا إلى أنه "أمس بعد رد حماس، المسؤولون في الكابينت خرجوا في 3 تصريحات متناقضة".

وأعلنت حركة حماس مساء أمس الاثنين أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

إلا أن رئاسة الوزراء الإسرائيلية قالت إن مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن حركة "حماس" وافقت على مقترح أحادي الجانب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن "الورقة المصرية المعدلة التي وافقت عليها حماس تختلف عن التي صدقت عليها إسرائيل".

إلا أن صحيفة "هآرتس" أكدت نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية، أن المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس يشبه المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل.

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