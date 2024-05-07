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تقارير إعلامية تتحدث عن آخر النقاط الخلافية في مفاوضات غزة

الثلاثاء 07 مايو 2024 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقارير إعلامية تتحدث عن آخر النقاط الخلافية في مفاوضات غزة



القدس المحتلة/سما/

نقلت قناة NBC الأمريكية الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن أحد الخلافات بين إسرائيل وحماس هو إن كان جميع الرهائن الـ33 الذين سيطلق سراحهم أحياء.


وأكد المسؤول الإسرائيلي أن موقف إسرائيل هو أن حماس يجب أن تطلق سراح 33 رهينة على قيد الحياة، مشيرا إلى خلاف آخر بشأن عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في كل أسبوع بعد وقف إطلاق النار.

وأفاد مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، بأن فريقا إسرائيليا "متوسط ​​المستوى" يتوجه إلى القاهرة لتقييم موقف حركة حماس من وقف إطلاق النار.

وتقلت وكالة رويترز عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن الوفد الإسرائيلي سيسافر إلى مصر في الساعات المقبلة لتقييم مدى إمكانية إقناع حركة حماس بتغيير موقفها بخصوص المقترح الذي وافقت عليه لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المقترح لا يناسب إسرائيل، وفق تعبيره.

وكانت حركة "حماس" أعلنت الاثنين أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه سيطر على الجزء الفلسطيني من معبر رفح، وقطع الطريق بين المعبر وطريق صلاح الدين، وقصف 100 هدف خلال الليل.

وجاء التوغل الإسرائيلي رغم معارضة دولية وأممية خشية كارثة إنسانية في المنطقة التي يقطنها قرابة 1.5 فلسطيني، وغداة إصدار إسرائيل أوامر إخلاء لنحو 100 ألف من سكان غزة في أجزاء شرق رفح، الذين طلب منهم الإخلاء إلى منطقة آمنة بالقرب من خان يونس، شمال رفح.

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