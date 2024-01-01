الإعلامي الحكومي: الوضع شرق رفح ينذر بكارثة إنسانية

غزة / سما /

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الثلاثاء إن الوضع شرق محافظة رفح ينذر بكارثة إنسانية بسبب اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المكتب في تصريح أن الاحتلال قتل 35 شخصا في محافظة رفح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى توقف المساعدات لنحو مليوني نازح في رفح بسبب سيطرة الاحتلال على المعبر.

وأكد أن الاحتلال يتعمد تأزيم الوضع بمنع إدخال المساعدات وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.

ولفت إلى أن الاحتلال يستهدف المستشفيات والمدارس بعدوانه شرقي رفح.

وحمل الإعلامي الحكومي، الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال كامل المسؤولية عن هذا العدوان.

وأعلن جيش الاحتلال يوم أمس بدء عملية عسكرية في رفح زعم أنها “محدودة النطاق”، ووجه تحذيرات إلى 100 ألف مواطن بـ”إخلاء” شرق المدينة قسرا والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع.