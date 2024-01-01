حماس: اقتحام معبر رفح تصعيد خطير ضد منشأة محمية دوليًا

غزة / سما /

قالت حركة "حماس"، إن اقتحام جيش الاحتلال لمعبر رفح الحدودي مع مصر "تصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي".

وأكدت حماس في بيان صحفي ، اليوم الثلاثاء، أن اقتحام معبر رفح "يهدف إلى مفاقمة الوضع الإنساني في قطاع غزة، عبر إغلاقه ومنع تدفق المساعدات الإغاثية الطارئة لشعبنا المحاصر".

ونوهت إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة "يتعرض لحرب إبادة وتجويع ممنهج من قبل الاحتلال النازي".

وأكملت: "هذه الجريمة، التي تأتي مباشرة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، تؤكّد نية الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، لمصالح شخصية لنتنياهو وحكومته المتطرفة".

ورأت حركة "حماس" أن خطوة الاحتلال في رفح "تأتي تنفيذاً لمخطط الإبادة والتهجير الذي ينفذه اليمين الصهيوني المتطرف بقيادة مجرم الحرب نتنياهو".

ودعت، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا التصعيد الذي يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين النازحين في رفح وعموم قطاع غزة.