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الداخلية: إغلاق معبر رفح عقاب جماعي

الثلاثاء 07 مايو 2024 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية: إغلاق معبر رفح عقاب جماعي



رفح / سما /

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن إغلاق معبر رفح في ظل الظروف الكارثية في قطاع غزة يفاقم الأزمة الإنسانية ويعزل القطاع عن العالم الخارجي بشكل كامل.

وصرحت في بيان لها ، اليوم الثلاثاء، بأن "دبابات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت معبر رفح البري جنوب قطاع غزة فجر اليوم، وسيطرت عليه بشكل كامل وأخرجته عن الخدمة قبل أن تقوم بإغلاقه".

ونوهت إلى أن اقتحام المعبر أوقف حركة سفر المواطنين ومنع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة؛" لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشونها نتيجة تواصل عدوان الاحتلال".

وأكدت وزارة الداخلية أن اقتحام معبر رفح البري "يمثل سياسة عقاب جماعي بحق أكثر من 2 مليون إنسان، ويهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى بعد وقف سفرهم".

وتابعت: "معبر رفح منشأة مدنية خدماتية ويشكل شريان الحياة الرئيسي للمواطنين في قطاع غزة، ولا يمثل أي تهديد للاحتلال الإسرائيلي".

وحذرت من الآثار الإنسانية الكارثية لاستمرار إغلاق المعبر.

وناشدت، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والضغط على الاحتلال للانسحاب من معبر رفح لاستئناف العمل فيه، وتمكين المواطنين من السفر، وإنقاذ حياة آلاف الجرحى، وإعادة دخول شاحنات المساعدات.

#وزارة الداخلية #معبر رفح

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