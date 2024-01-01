المستشفى الكويتي: محافظة رفح تمر بكارثة صحية كبيرة

رفح / سما /

أكد مدير مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة صهيب الهمص، أن الوضع الصحي في محافظة رفح كارثي، وأن مستشفى الكويت هو الوحيد الموجود في وسط رفح، وهو يعج بالمرضى والجرحى.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن كمية الطعام والأسرة والأجهزة والسولار الموجودة بالمستشفى لا تكفي لمواصلة العمل طويلا.

وأشار الهمص إلى أن المستشفى يستقبل عشرات الشهداء والجرحى وأن هناك صعوبات في التعامل معها لانعدام الإمكانات والمستلزمات الطبية، موضحا أن جهاز الأشعة الوحيد بالمستشفى توقف عن العمل نتيجة ضغط الحالات.

وعن الوضع الصحي في مدينة رفح قال: إن مستشفى أبو يوسف النجار، وهو المستشفى الحكومي الوحيد في رفح، ضمن المناطق التي أمر الاحتلال بإخلائها، وأنه لا يوجد مجال لإخلاء المستشفى ولا يوجد مكان للجرحى ولا النازحين.

وطالب المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي بالتدخل العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح.