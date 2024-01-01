الفصائل الفلسطينية: الاحتلال ينوي إفشال جهود الوسطاء بعمليته في رفح

غزة / سما /

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن عدوان الاحتلال على رفح خلفه "نية مبيتة لإفشال جهود الوسطاء وتحدي الإرادة الدولية والإقليمية، خاصة بعدما تقدمت قيادة المقاومة ومعها فصائل وقوى شعبنا بالموافقة على مقترح وقف العدوان وتبادل الأسرى.

وأكدت الفصائل في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، "عدم رغبة الحكومة الصهيونية وقف العدوان وتحقيق صفقة لتبادل الأسرى؛ مما يهدد مسار المفاوضات ويترك للاحتلال استمرار الإبادة الجماعية ضد شعبنا".

وأكدت أن "قيام قوات الاحتلال بشن عدوان بري على رفح واحتلال وتدمير معبر رفح وإغلاق معبر كرم أبو سالم المنفذ الوحيد لقطاع غزة كارثة إنسانية تستهدف 2.5 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة وتقوم بتهديد مباشر لأكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني منهم 400 ألف مواطن نزحوا من المناطق الآمنة التي هددها الاحتلال بالأمس رغم أن منطقة رفح تشهد أكبر حركة نزوح شهدها التاريخ المعاصر".

وأشارت إلى أن "احتلال وإغلاق معبر رفح البري وكرم أبو سالم التجاري وتنفيذ عمليات عسكرية برية في رفح يكشف نوايا الاحتلال بعمل مجازر وكارثة إنسانية وذلك عبر بدأ الاحتلال بقطع خطوط الإمداد الغذائي والإنساني والطبي، وحركة المسافرين للجرحى والمواطنين، ومنع دخول الشاحنات الغذائية، التي لا تكفي في حال دخولها يوميًا من احتياج رفح 5%، بالإضافة إلى خروج المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية عن الخدمة؛ مما يعني قتل محقّق للآلاف من الجرحى والمصابين ومرضى السرطان والمرضى من النساء والأطفال وغيرهم من الفئات.

ودعت الفصائل الفلسطينية "دول العالم والمؤسسات الدولية والأممية للتدخل فورًا لإنقاذ حياة 2.5 مليون مواطن يتهددهم القتل والجوع والمجازر والإبادة الجماعية في أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم الآن".

وصباح اليوم الثلاثاء، أظهرت صور متداولة، سيطرة الاحتلال على معبر رفح جنوب قطاع غزة بشكل كامل، ويقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، بعد ليلة من القصف العنيف استهدفت محيط المعبر ومناطق شرق المدينة المكتظة بالنازحين.

واقتحمت دبابات الاحتلال المعبر صباح اليوم، وتداولت منصات التواصل مشاهد توثق اقتحام إحدى هذه الدبابات لمعبر رفح من الجهة الفلسطينية ووصولها إلى مبنى قاعة الوصول.

وتوقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.

وقال المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة لــ"التلفزيون العربي": وجود القوات الإسرائيلية في معبر رفح أدى إلى إغلاقه ومنع حركة المرور والسفر

وأشار إلى أن إغلاق معبر رفح يفاقم الحالات الإنسانية وعبور المساعدات إلى القطاع، وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم على سكان القطاع بالموت بعد إغلاقه معبر رفح.