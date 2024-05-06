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حذّر من الأخبار المدسوسة..

مصدر سيادي فلسطيني: القيادة حريصة على اطلاق سراح الاسرى وعلى رأسهم مروان البرغوثي

الثلاثاء 07 مايو 2024 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر سيادي فلسطيني: القيادة حريصة على اطلاق سراح الاسرى وعلى رأسهم مروان البرغوثي



رام الله / سما /

صرح مصدر فلسطيني سيادي كبير، أن ما يتم الترويج له حول تقديم طلب من شخصيات قيادية رسمية إلى دولة الاحتلال بعدم إطلاق سراح الأخ القائد مروان البرغوثي لا أساس له إطلاقا، وأن هذا الخبر مجرد فبركات واهية وشعوذة من بعض وسائل الإعلام المشبوه.

وأكد المصدر أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس عملوا وما زالوا يعملون من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات وعلى رأسهم الأخ مروان البرغوثي والرفيق أحمد سعدات والأسرى كافة.

وطالب المصدر الكبير وسائل الإعلام توخي الحذر بالتعاطي مع الأخبار المدسوسة التي تثير الفتن وتُحرف البوصلة عن الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا

#مروان البرغوثي

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