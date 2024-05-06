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اعتقال 22 مواطنا من الضفة

الثلاثاء 07 مايو 2024 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 22 مواطنا من الضفة



الضفة الغربية / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء 22 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم طفل جريح يبلغ من العمر 8 أعوام، والطالبة الجامعية في جامعة بيرزيت يارا أبو حشيش، ومعتقلون سابقين.

وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة طولكرم، وطالت 10 مواطنين على الأقل بعد اقتحام استمر لساعات، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، بيت لحم، نابلس، أريحا، وطوباس.

وأشار البيان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والمركبات.

وأضاف أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت (8610) معتقل، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتتصاعد حملات الاعتقال بشكل غير مسبوق، وتأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.

#الضفة الغربية #اعتقال

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