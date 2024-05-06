مقتل جنديين إسرائيليين عند الحدود مع لبنان

القدس / سما /

أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين من قوات الاحتياط في مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان في استهداف بطائرة مسيرة، أمس الإثنين، نفذه حزب الله استهدفت تجمعا لقوات من الجيش الإسرائيلي.

وأصيب جنديان بجراح خطيرة جراء انفجار مسيرة مفخخة في المطلة المتاخمة للحدود مع لبنان، الإثنين، قبل أن يعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتلهما.

وأعلن حزب الله قصف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مواقع وبلدات إسرائيلية في جنوب الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى.