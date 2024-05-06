في اليوم الـ214: شهداء وجرحى في سلسلة غارات عنيفة على رفح وغزة وجباليا

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 214 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 52 شهيدا و90اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى34735 شهيدا و78108 اصابة.



جنوب القطاع



وبدأت قوات الاحتلال في عملية الاجتياح البري لشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية.



واقتحمت الدبابات الاسرائيلية معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية لأول مرة منذ انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة عام 2005.

واطلقت الدبابات عدة قذائف قبل اقتحام المعبر الذي يعد الوحيد الذي كان بعيدا عن سيطرة إسرائيل.



وقصفت الطائرات عشرات المنازل شرق مدينة رفح وسبعة منازل في الوسط والغرب ما ادى لاستشهاد 15 مواطنا على الاقل واصابة العشرات.



وادّت غارة على منزل لعائلة الدربي في حي تل السلطان إلى ارتقاء 4 شهداء واصابة 18 مواطنا فيما استشهد اربعة مواطنين هم اب واولاده الاثنين وزوجته من عائلة الهمص في قصف وسط رفح.



واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف منزل عائلة عبد العال في منطقة البراهمة غرب رفح مدينة رفح فيما طالت الغارات منزل عائلةً شمالي في حي البرازيل وعائلة بارود في حي التنور شرق رفح.



وسط قطاع غزة



ونفذت مدفعية وطائرات الاحتلال سلسلة من الغارات طالت شمال مخيم النصيرات وقرية المغراقة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.



غزة والشمال



وارتقى شهداء وإصابات جراء استهداف الاحتلال منزل لعائلة الدريملي مقابل مسجد الفاتح في شارع المغربي وسط غزة.



واستشهد مواطن وأصيب آخر بجراح بعد استهداف طائرات الاحتلال منزل لعائلة بكر في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة على مناطق جنوب غربي مدينة غزة.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات في مدينة غزة وشمالها، أحدها في محيط منطقة اليرموك، وأخرى شرق جباليا.



واستهدفت غارة من طائرات الإحتلال الحربية تستهدف منزلاً في منطقة العطاطرة في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.