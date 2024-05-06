حالة الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى الجمعة

غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى صاف، وفي ساعات الصباح فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من المعدل العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ربيعيا معتدلا نهارا بارداً نسبياً في ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف حارا وجافا نهارا لطيفا في ساعات المساء والليل، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف حارا وجافا نهارا لطيفا في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية مثيرة للغبار احيانا تتحول ليلا الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.