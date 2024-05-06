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القوات الإسرائيلية تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وترفع علمها عليه …

الثلاثاء 07 مايو 2024 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القوات الإسرائيلية تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وترفع علمها عليه …



رفح/سما/

رفعت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد أن اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مرافق المعبر الواقع جنوبي غزة.

وأفادت هيئة المعابر في غزة، بأن حركة المسافرين ودخول المساعدات توقفت بشكل كامل إلى قطاع غزة.

 وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي دبابات إسرائيلية أثناء اقتحامها معبر رفح.

وكانت الدبابات الإسرائيلية توغلت في مدينة رفح، فجر الثلاثاء، بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حركة حماس لا يلبي مطالبها.

وأكدت القوات الإسرائيلية أنها مستمرة بالهجوم الذي هددت به المدينة منذ فترة طويلة.

 

 ويعد معبر رفح نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتقول إسرائيل إن الجزء الشرقي من المدينة موقع استراتيجي لحماس. ويعيش في المدينة أكثر من 1.3 مليون نازح فلسطيني.

ويخطط الجيش الإسرائيلي للسيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر ومراقبة جميع المساعدات القادمة إلى غزة، حسبما صرح مصدر مطلع لموقع أكسيوس.

وقال المصدر إن إسرائيل تعتقد أن السيطرة على معبر رفح ستقضي على قدرة حماس الرئيسية على إظهار أنها لا تزال تحكم غزة.

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